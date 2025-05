Tukutoon lanza un canal en inglés para resaltar la música del Caribe entre niños de EE.UU.

Miami (EE.UU.), 28 may (EFE).- El canal de música infantil Tukutoon, ganador este año del Premio India Catalina a la Mejor Producción Infantil Colombiana, lanzó este mes su versión en inglés para promover entre las nuevas generaciones de la comunidad hispana en Estados Unidos los ritmos del Caribe.

El canal, de difusión en América Latina, busca internacionalizarse con TukutoonKids y nuevos episodios que resaltan los ritmos de champeta, reggae, afrobeat, merengue y Latin Fusion con mensajes positivos y «adecuados» para los menores.

«Este nuevo espacio digital busca llegar a hogares en Estados Unidos y otros países angloparlantes, llevando consigo la música, el ritmo y el colorido de la cultura Caribe», señaló este miércoles la empresa en un comunicado.

Subrayó que más que un canal para niños y una ventana al Caribe, Tukutoon es «una estrategia de contenidos creada para la audiencia infantil, cuyo valor diferencial es la representación auténtica de la cultura Caribe, algo poco explorado en el entretenimiento infantil global».

Con una propuesta educativa y entretenida, Tukutoon presenta canciones infantiles interpretadas por Tuku y sus amigos, personajes que ya se han ganado el corazón de niños y niñas de todo el continente, subrayó.

Cada semana, el canal publica una nueva canción para un repertorio que incluye desde clásicos universales como Finger Family y Five Little Monkeys, hasta composiciones originales como I’m a Tambora y This is the Rhythm of My Heart.

Todas ellas están interpretadas con ritmos caribeños, lo que le da a Tukutoon un sello distintivo en el universo del entretenimiento infantil, agregó.

Se trata, detalla la nota, de una auténtica ventana a la cultura Caribe, una representación poco habitual en el contenido infantil global.

Tukutoon, explicó la producción, es el sonido o la onomatopeya de un corazón emocionado. «Del corazón de los niños cuando escuchan y bailan la música que les gusta».

Los productores entre ellos, Anamaría Castiblanco, directora de contenido; Sergio Montenegro, director de animación; Julián Sarmiento, director musical; León Mejía, director, y Camila Gómez, directora de Arte y productora, señalaron que la idea nació cuando vieron que a los niños les gusta mucho la música del Caribe y latina en general, «pero esta música no suele tener el mensaje adecuado para ellos».

«Así que nos lanzamos en la aventura de crear canciones divertidas, con mensajes divertidos y educativos, con los cuales pudieran bailar en familia», explicaron.

Tukutoon es producida por la empresa de animación Team Toon Studios, basada en Barranquilla (Colombia). La mayoría del equipo de producción es del Caribe, pero también hay talento en Bogotá, Medellín y en otros países como México, Chile y Argentina.

En solo un año y medio, el canal ha superado los 640 mil suscriptores, acumula más de 372 millones de visualizaciones y cuenta con 152 videos publicados.

Además de su presencia en YouTube, la música de Tukutoon está disponible en Spotify, YouTube Music, Apple Music y otras plataformas de audio. EFE

