Turismo interno en Perú por día del trabajo generó 136 millones de dólares

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Lima, 9 may (EFE).- El turismo interno en Perú impulsado por el festivo del día del trabajo, que se extendió al primer fin de semana de mayo, ha generado un impacto económico de 136 millones de dólares por la movilidad de más de 955.000 turistas, según informó este sábado el ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Los viajeros peruanos realizaron visitas con una permanencia promedio de tres noches y un gasto promedio de 500 soles (145 dólares) por persona a destinos como las regiones sureñas Arequipa e Ica, las norteñas Lambayeque y La Libertad o las provincias de Lima, en el centro del país.

En la ciudad de Chiclayo, capital de Lambayeque, hubo un flujo aproximado de 66.000 turistas (7,3 % más que en 2025), mientras que en Trujillo, capital de La Libertad, alcanzó los 77.000 turistas (5,7 %).

Por su parte, en la región Ica se registró un flujo aproximado de 39.000 turistas internos (5 %).

En las provincias de la capital peruana Lima, hubo un desplazamiento de 52.000 turistas hacia las localidades de Barranca, Huacho, Huaral y Chancay, lo que significó un alza de 4 % respecto a la misma fecha del año pasado.

La ocupación hotelera a nivel nacional alcanzó un promedio de 60,5 % durante el festivo, lo que representó un crecimiento de 3,6 %, especialmente en Lambayeque, Lima Provincias e Ica.

Por su parte, las empresas de transporte reportaron un incremento de 4 % y las agencias de viaje un alza de 1,4 %.EFE

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