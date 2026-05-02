Turquía libera a las casi 600 personas detenidas el 1 de mayo

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Las autoridades turcas liberaron a las 576 personas detenidas en las celebraciones del 1 de mayo en Estambul, anunció este sábado la asociación de abogados ÇHD.

Miles de personas participaron con motivo del Día del Trabajador en manifestaciones en Ankara y Estambul, donde la policía dispersó a la multitud con gas pimienta y practicó cientos de arrestos.

La rama local de ÇHD en esta ciudad desplegó a sus miembros para monitorizar qué ocurría con los detenidos.

Según un mensaje publicado en X, el sábado por la mañana se liberó a las 46 últimas personas que seguían en comisaría.

La policía detuvo a los manifestantes para evitar que llegaran a la plaza Taksim, centro neurálgico de la capital cerrado a las concentraciones desde 2013, cuando hubo una ola de protestas antigubernamentales.

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