Turquía se ofrece a ayudar a resolver la crisis Venezuela-EEUU

3 minutos

Ankara, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Turquía manifestó este sábado su disposición a ayudar a resolver la crisis desatada en Venezuela por la intervención militar de Estados Unidos y la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro.

«Turquía concede gran importancia a la estabilidad de Venezuela, así como a la paz y el bienestar del pueblo venezolano», señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores turco en un comunicado, tras afirmar que está siguiendo de cerca «los acontecimientos en Venezuela», que en las últimas horas sufrió un bombardeo del ejército estadounidense ordenado por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

«Instamos a todas las partes a actuar con moderación para garantizar que la situación actual no tenga consecuencias negativas para la seguridad regional e internacional», añadió.

«Estamos dispuestos a ofrecer todas las contribuciones constructivas necesarias para resolver la crisis en Venezuela dentro del marco del derecho internacional», destaca la nota.

El breve comunicado concluye afirmando que la embajada turca en Caracas coordina la asistencia a los ciudadanos turcos en Venezuela para garantizar su seguridad.

Por su parte, Özgür Özel, líder del mayor partido de la oposición turca, el socialdemócrata CHP, criticó el «silencio» que el presidente de su país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, mantiene hasta ahora sobre la situación venezolana.

«Lo digo abiertamente: cuando Maduro no celebró elecciones justas y seguras e ignoró las objeciones de la oposición, Maduro se equivocó. En esos días, Erdogan lo llamaba ‘mi amigo, mi hermano Maduro’. Hoy, Erdogan no ha podido pronunciar una sola palabra contra la ofensiva de Trump contra Venezuela ni contra la expulsión de Maduro de su país», declaró Özgür en un mitín de su partido en la provincia de Çankiri (centro del país).

«Hoy, cuando se cometen injusticias contra Venezuela, cuando Estados Unidos pone patas arriba el sistema de la ONU, sigue sin poder decir una sola palabra. Uno de sus asesores publicó un tuit y le obligaron a borrarlo», agregó aludiendo a una reacción publicada en redes sociales por Cemil Ertem, asesor de Erdogan para políticas económicas, en la que tildaba de «genocida» a Estados Unidos y que fue borrada poco después.

«El genocida Estados Unidos continúa su bandidaje imperialista en Oriente Medio junto con el asesino Israel al atacar a Venezuela. ¡Apoyamos al pueblo venezolano y al presidente Maduro! Este bandidaje no debe quedar impune», había escrito el destacado economista.

«Le pido a Erdogan una vez más: eres un político que teme a Trump, que busca legitimidad en el ‘Despacho Oval’ de Trump, que no dice la verdad por sí mismo y que, cuando se le acorrala, se traga lo que ha escupido», arremetió Özel.

«El orden de Trump no puede ser el orden mundial. O se resiste esta locura uno por uno, o Trump se subirá a las espaldas del mundo entero», añadió.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado al presidente venezolano y a su esposa, y haberlos sacado del país.

El secretario de Estado de EE.UU aseguró que Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos por supuestos delitos vinculados al narcotráfico y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación. EFE

