Tusk dice que «la paz se logra mediante la fuerza» y recuerda que Rusia «no es invencible»

2 minutos

Cracovia (Polonia),15 ago (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que la «paz a través de la fuerza» es el único camino y recordó que Rusia «no es invencible», en referencia a la reunión de este viernes en Alaska entre los presidentes de EE.UU, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, para abordar la guerra ruso-ucraniana.

«El 15 de agosto es un buen día para dialogar con Rusia sobre guerra y paz. Ese mismo día, hace 105 años, durante la Batalla de Varsovia, los polacos detuvieron al Ejército Rojo en su avance hacia Europa. Por suerte, desconocíamos que Rusia era invencible, y la vencimos. La paz se logra mediante la fuerza, nada más», dijo Tusk en un mensaje publicado en X.

El jefe del gobierno polaco hizo así referencia al episodio histórico que se conmemora este viernes para marcar el 105º aniversario de la Batalla de Varsovia, cuando los polacos detuvieron al Ejército Rojo en su avance hacia Europa a las puertas de la capital de Polonia, hecho que se conoce como «el milagro del Vístula».

Tusk, hizo un llamamiento el jueves a la «unidad inquebrantable de Polonia y de toda Europa» frente a «las crecientes amenazas procedentes del este» y comparó la guerra de su país contra Rusia de 1920 con la actual guerra de Ucrania.

En declaraciones recientes, Tusk dijo también que «la estrategia rusa nunca ha cambiado, y consiste en «obtener, mantener, conquistar el control sobre esta parte del mundo», y añadió que, en su opinión, «el futuro de Polonia y de la seguridad europea se decidirá en los próximos días».

Tusk calificó el encuentro de Alaska de «gran contienda diplomática, reflejo de la contienda militar del frente ucraniano», y estableció una comparación entre la lucha de Ucrania y la librada entre Polonia y Rusia en 1920.

Asimismo, Tusk destacó que «la lección más importante del pasado y del presente» es la necesidad de que los polacos y Europa estén «unidos frente a las amenazas que de nuevo han surgido desde el Este». EFE

mag/smm/lab