Tusk se muestra pesimista sobre las negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra

2 minutos

Helsinki, 16 dic (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, se mostró este martes «un poco pesimista» sobre las negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania debido a la falta de voluntad de Moscú, por lo que urgió a sus socios europeos y aliados de la OTAN a actuar con unidad y determinación.

«Necesitamos una especie de buena voluntad por parte de Rusia y debo decir que mi sensación es muy clara y un poco pesimista, porque rusos y buena voluntad es una contradicción», dijo Tusk a su llegada a la cumbre del Flanco Oriental que se celebra este martes en Helsinki, en la que participan los mandatarios de ocho países del este europeo.

Para el primer ministro polaco, la única forma de lidiar con Rusia es demostrar determinación y trabajar de forma conjunta con Estados Unidos, porque -a su juicio- lo único que los rusos respetan es la fuerza.

«El único camino y la única oportunidad para Ucrania y para todos nosotros es nuestra unidad. Ésta estaba en duda, pero hoy creo que los estadounidenses están mucho más cerca de nosotros que del lado ruso», subrayó.

En este sentido, Tusk afirmó que lo más positivo ahora mismo es que, tras las recientes negociaciones entre Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Ucrania mantenidas en Berlín, parece que todos están «en el mismo equipo» contra Rusia.

En su opinión, la única ventaja del Kremlin sobre Europa en estos momentos es su determinación y su disposición para combatir, por lo que considera crucial que los países europeos exhiban más autoconfianza y muestren que son capaces de defenderse a sí mismos.

El mandatario polaco no quiso comentar la posible cesión de territorios ucranianos a Moscú para alcanzar un acuerdo de paz y señaló que su papel, al igual que el del resto de la Unión Europea, es «proteger a Ucrania, no presionarla para que haga concesiones terribles».

Tusk asistió en Helsinki a la cumbre del Flanco Oriental junto a los líderes de Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía, una reunión que busca fortalecer las capacidades europeas de seguridad y defensa en el este de Europa más próximo a Rusia. EFE

