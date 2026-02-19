Tusk urge a polacos a abandonar urgentemente Irán ante riesgo inminente de conflicto

2 minutos

Cracovia (Polonia), 19 feb (EFE) – El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, instó este jueves a todos sus conciudadanos presentes en Irán a abandonar el territorio «de manera urgente», y les advirtió de que la posibilidad de realizar una evacuación segura podría desaparecer «en cuestión de horas».

Durante una rueda de prensa en un polígono militar en las afueras de Varsovia, Tusk se dirigió a los polacos en Irán y les pidió que «abandonen inmediatamente ese país» y solicitó a los ciudadanos que «bajo ninguna circunstancia viajen allí».

El mandatario polaco enfatizó que, «sin querer causar pánico», la posibilidad de un «conflicto intenso» es «muy real».

Asimismo, recalcó que, en caso de hostilidades, «nadie podrá garantizar a los ciudadanos polacos la posibilidad de una evacuación».

El pasado 9 de enero, el Ministerio de Exteriores polaco ya había emitido un aviso para aconsejar la salida inmediata de Irán debido a la creciente inestabilidad en la región.

Según datos oficiales del sistema Odyseusz, que registra la presencia de polacos en el extranjero, a mediados de enero se tenía constancia de que 11 personas se encontraban en Irán, y ya se había contactado con todos ellos para recomendarles el uso de vuelos comerciales aún disponibles.

De acuerdo con la cadena estadounidense CBS, el presidente de EE. UU., Donald Trump, está evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días.

El Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Medio Oriente, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes, indicaron los funcionarios citados.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el miércoles rueda de prensa que existen «muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán», aunque aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente. EFE

