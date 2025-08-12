U de Chile aspira a dar el golpe ante Independiente con su versión goleadora

3 minutos

Santiago de Chile, 12 ago (EFE).- Universidad de Chile aspira a dar un golpe este miércoles ante Independiente de Avellaneda con su versión goleadora en el Estadio Nacional de Santiago, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y así aprovechar el mal arranque del rival en la liga argentina.

El ‘Rojo’ hizo una buena fase de grupos en la Sudamericana que lo clasificó a esta instancia, pero no ha ganado en sus últimos cinco partidos mientras que los azules destacaron en la Copa Libertadores, golearon en los ‘playoffs’ de este certamen y están peleando por el título de la liga chilena.

El cuadro universitario ha demostrado fortaleza como local, avasalló por 5-0 al paraguayo Guaraní en la etapa previa de esta Copa y viene de golear por 4-1, el pasado sábado, a Unión Española por la liga en la que están segundos.

«Tuvimos la contundencia que tanto estamos deseando», remarcó el técnico de los azules, el argentino Gustavo Álvarez, en conferencia de prensa.

La U, jugando en casa, sólo ha perdido un partido de cuatro disputados entre Libertadores y Sudamericana en esta campaña.

Independiente, en cambio, está último en el torneo doméstico, aunque el reciente empate sin goles frente a River Plate dejó buenas sensaciones al técnico Julio Vaccari que aspira sea el inicio de un despegue para el equipo.

«Creo que este es el camino. Tuvimos siempre la intención de jugar y me voy conforme. Estuvo bueno encontrar la solidez en la parte defensiva», analizó Vaccari en conferencia de prensa, tras el duelo con los millonarios.

Los argentinos se enfocan en concretar un resultado positivo, que les deje en una mejor posición para la vuelta en Avellaneda, que se disputará el 20 de agosto.

Independiente recuperó al central Sebastián Valdez, pilar defensivo del equipo, pero se descarta que sea titular tan pronto en su regreso y en la delantera existe la duda de si repite el uruguayo Matías Abaldo o apuestan por el experimentado Gabriel Ávalos.

Uno de los problemas del cuadro argentino ha sido la falta de gol, apenas ha marcado tres en la segunda vuelta del torneo argentino que suma cuatro partidos.

En los laicos regresará el defensor Nicolás Ramírez, por lo que Gustavo Álvarez podría volver a utilizar una línea de tres en el fondo, además de dejar en el banco al volante Marcelo Díaz para poner dos atacantes.

El vencedor de esta serie avanza a los cuartos de final, que se disputarán en septiembre próximo, frente al ecuatoriano Universidad Católica o el peruano Alianza Lima.

– Alineaciones probables:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio, Lucas Assadi. Entrenador: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomonaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Walter Mazzantti; Matías Abaldo. Entrenador: Julio Vaccari.

Árbitro: El brasileño Anderson Daronco.

Hora: 20.30 hora local (00.30 GMT).

Cancha: Estadio Nacional de Santiago de Chile. EFE

