Ucrania anuncia haber destruido con un ataque el oleoducto que rodea la región de Moscú

1 minuto

Berlín, 1 nov (EFE).- Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron este sábado un ataque que según sus informaciones dejó deshabilitado el viernes el oleoducto circular que rodea la región de Moscú.

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) compartió en sus redes sociales un vídeo en el que puede verse una explosión y aseguró que los «tres hilos» de una importante instalación militar del país agresor han sido destruidos.

«El 31 de octubre de 2025, como resultado de una operación especial del Ministerio de Defensa ucraniano, una instalación militar muy importante del Estado agresor de Rusia fue deshabilitada: el oleoducto circular que proporciona recursos al Ejército ocupador ruso para librar una guerra genocida contra el pueblo ucraniano», señaló la GUR.

El breve comunicado aseguró que el punto del «exitoso» ataque contra la infraestructura se sitúa en el distrito de Ramenskoye en la región de Moscú.

«La red antidrones y la protección de las instalaciones enemigas por medio de guardias paramilitares no sirvieron de ayuda: los tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea», se congratuló la GUR.

Con ello, el oleoducto ha quedado completamente deshabilitado, concluyó el mensaje, que agregó que los servicios especiales rusos y equipos de reparación han sido enviados al lugar de la explosión por parte de las autoridades rusas. EFE

cph/jgb