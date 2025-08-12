The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania anuncia nuevo ataque contra almacén de drones kamikaze en Tatarstán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 12 ago (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció este martes el segundo ataque en menos de una semana contra un depósito de drones kamikaze de tipo ‘Shahed’ en la región rusa de Tatarstán, a 1.300 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

El SBU detalló que sus drones impactaron en este almacén, situado en la localidad de Kzil-Yul, una vez más, después de haberlo hecho ya el sábado, cuando según dicha fuente provocaron un incendio, según un comunicado.

«Algunos vídeos grabados por residentes locales confirman los daños al centro, en cuyas instalaciones se registraron focos de fuego», indicó el comunicado.

El SBU aseguró que continuaría realizando «operaciones especiales» contra objetivos del complejo militar-industrial en la retaguardia rusa para «reducir las capacidades del enemigo para aterrorizar Ucrania con ‘Shaheds'».

Según Kiev, el depósito de Kzil-Yul contiene ‘Shaheds’ ensamblados listos para usar, así como componentes de fabricación extranjera para este tipo de drones. EFE

