Ucrania ataca por cuarta vez en dos semanas la terminal petrolera rusa en Tuapsé

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Moscú, 1 may (EFE).- Ucrania atacó hoy por cuarta vez consecutiva la refinería de Tuapsé ubicada en la terminal portuaria de esta ciudad a orillas del mar Negro, provocando un incendio, menos de 24 horas después de que los bomberos lograsen extinguir las llamas desatadas por el ataque del pasado martes.

«A consecuencia del ataque de drones del régimen de Kiev se desató un incendio en la terminal portuaria de Tuapsé», informaron en Telegram las autoridades locales.

Añadieron que el incidente no causó víctimas y en el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias.

«En la extinción del incendio participan 128 personas y 41 coches de bomberos, incluyendo efectivos del Ministerio de Emergencias de Rusia», señalaron.

Según el canal de Telegram ucraniano Exilenova+, el ataque dañó un depósito de fuel, una información que no confirman otros medios.

A su vez el canal Kedr indicó que en la terminal marítima se almacena crudo antes de ser transportado.

Tras el ataque, según informaciones de las redes sociales, sobre la ciudad se alzan grandes columnas de humo negro.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó este viernes el derribo de 141 drones ucranianos en ocho regiones y sobre los mares Negro y Azov.

El ataque de hoy es el cuarto desde mediados de abril. Los otros tres tuvieron lugar el 16, 20 y 28 de abril.

La situación obligó al presidente ruso, Vladímir Putin, a tomar cartas en el asunto y enviar de urgencia a la región de Krasnodar al ministro de Emergencias ruso, Alexandr Kurenkov, para que controlase directamente el desarrollo de la situación.

Los reiterados ataques ucranianos no solo han causado daños a la instalación, sino que provocaron un grave derrame de combustible al mar Negro de más de 10.000 metros que amenaza en convertirse en una catástrofe ecológica.

La situación medioambiental en la ciudad se ha deteriorado con la caída de lluvias contaminadas con petróleo, gran concentración de cenizas en el aire, mientras que los niveles de xilol y benzol en el aire superan la norma de dos a tres veces. EFE

mos/ah