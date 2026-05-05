Ucrania declara una tregua desde el miércoles, dos días antes de la anunciada por Rusia

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Ucrania decretó un alto el fuego a partir del miércoles, dos días antes de otra tregua anunciada unilateralmente por Rusia con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, y advirtió que respondería a cualquier ataque de Moscú durante ese período.

Mientras que el ejército ruso amenazó con lanzar «un ataque masivo con misiles» contra Kiev en caso de violación de su cese de hostilidades declarado para los días 8 y 9 de mayo, el presidente ucraniano respondió el lunes por la noche anunciando «un régimen de alto el fuego a partir de las 00H00 (21H00 GMT) de la noche del 5 al 6 de mayo».

«Actuaremos de manera recíproca a partir de ese momento», advirtió Volodimir Zelenski.

«Es hora de que los dirigentes rusos tomen medidas concretas para poner fin a su guerra, sobre todo porque el Ministerio de Defensa ruso estima que no puede organizar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania», añadió el mandatario, quien aterrizó luego en Baréin para una visita dedicada a la cooperación en materia de seguridad.

Rusia conmemora cada año el Día de la Victoria soviética contra la Alemania nazi en 1945 con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

Sin embargo, Ucrania, en respuesta a la intensificación de los bombardeos en las últimas semanas, ha multiplicado sus envíos de drones hacia territorio ruso, y uno de estos aparatos incluso destrozó la fachada de un edificio residencial de lujo en el oeste de Moscú.

– «La paz o desfiles militares» –

«Si el régimen de Kiev intenta llevar a cabo sus planes criminales destinados a perturbar las celebraciones del 81º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, las fuerzas armadas rusas lanzarán un ataque masivo de misiles en represalia contra el centro de Kiev», advirtió el Ministerio de Defensa ruso.

Ucrania pide desde hace tiempo una tregua prolongada en el frente para facilitar las negociaciones y llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Moscú se niega, al argumentar que un cese de hostilidades más amplio permitiría a Kiev reforzar sus defensas.

«La paz no puede esperar a los ‘desfiles’ y las ‘celebraciones’. Si Moscú está dispuesta a poner fin a las hostilidades, puede hacerlo mañana (martes) por la noche», reaccionó el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga. «El 6 de mayo se verá si Moscú habla en serio y qué es lo que realmente quiere: la paz o desfiles militares».

Estos anuncios se producen en un momento en que Estados Unidos ha desviado su atención a la guerra en Oriente Medio, tras sus esfuerzos por poner fin al conflicto en Ucrania.

– Moscú en el punto de mira –

También llegan en un contexto de dificultades para el ejército ruso en el frente.

La zona controlada por los rusos en Ucrania se redujo en unos 120 km2 en abril, algo que no ocurría desde la contraofensiva ucraniana del verano de 2023, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Estas treguas rivales fueron precedidas por intensos bombardeos y ataques respectivos.

En la madrugada del martes, las autoridades ucranianas informaron de ataques rusos en Járkov (noreste), Zaporiyia (sur) y en las afueras de Kiev, y se pidió a los habitantes de la capital que se dirigieran a los refugios debido a una nueva alerta aérea.

Por parte de Rusia, varias regiones sufrieron ataques de drones ucranianos, incluida Moscú, según sus dirigentes.

El lunes, un ataque con misiles rusos cobró la vida de siete civiles en la ciudad de Merefa, situada cerca de Járkov, en el este de Ucrania, y un ataque con drones provocó la muerte de una pareja en una localidad del sur, según las autoridades ucranianas.

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