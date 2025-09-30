The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Ucrania dice haber asesinado dentro de Rusia a tres militares de la Guardia Nacional

Kiev, 30 sep (EFE).- La inteligencia militar ucraniana (GUR) informó este martes de una operación especial dentro de Rusia que se saldó con el asesinato de tres militares de la Guardia Nacional Rusa.

Según dice el GUR en un escueto comunicado, la operación se llevó a cabo el 27 de septiembre en la localidad de Tambukán de la región de Stavropol del Cáucaso Norte.

“Un teniente coronel de la Guardia Rusa que lideraba el grupo de fuerzas especiales enemigas ‘Avangard’, así como un asistente y el conductor”, se lee en la nota, fueron asesinados.

En un vídeo grabado a cierta distancia y publicado por el GUR se puede ver una explosión al paso del vehículo en el que presuntamente viajaban las víctimas. El ataque tuvo lugar, según el GUR, cuando el teniente coronel ruso se dirigía al campo de entrenamiento.

El GUR dice haber contado en la operación con la ayuda del «movimiento de liberación del Cáucaso», lo que sugiere la participación en el ataque de población local.

Los servicios secretos ucranianos han reivindicado de forma directa o indirecta desde el comienzo de la guerra varios ataques contra militares rusos, periodistas favorables a la invasión de Ucrania y autoridades de ocupación en las zonas ucranianas conquistadas por Rusia. EFE

