Ucrania dice haber expulsado a los rusos del Ayuntamiento de Pokrovsk

1 minuto

Kiev, 5 nov (EFE).- Militares del 425 Regimiento de Asalto ‘Skelia’ del Ejército ucraniano han expulsado a las fuerzas rusas que habían entrado en el Ayuntamiento de la ciudad de Pokrovsk e izado allí su bandera.

“Los integrantes del regimiento de asalto ‘Skelia’ han devuelto la bandera ucraniana al edificio del Consejo Municipal de Pokrovsk”, dice un mensaje publicado este miércoles por el regimiento en su cuenta de Telegram.

El cambio de bandera en el ayuntamiento confirma que los combates se mantienen en el centro de esta ciudad asediada por las fuerzas rusas y que antes de la guerra tenía unos 60.000 habitantes.

Rusia dice tener bloqueadas casi por completo a las tropas ucranianas en la ciudad.

Ucrania reconoce graves dificultades a la hora de hacer llegar suministros y evacuar personal, pero asegura que no se ha producido ningún bloqueo. EFE

mg/smm/lar