Ucrania dice haber golpeado centro de comunicaciones de la Flota rusa en el mar Negro
Berlín, 14 sep (EFE).- El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este domingo del ataque por parte de la Armada ucraniana del centro de comunicaciones en la península de Crimea anexionada por Rusia que garantizaba el control de las unidades de la Flota rusa del Mar Negro.
«En la noche del 11 de septiembre, unidades de las Fuerzas Navales alcanzaron el nodo de comunicaciones de la Flota del mar Negro de la Federación Rusa en el territorio de la base experimental de investigación científica 184 de Sebastópol, en la República Autónoma de Crimea, temporalmente ocupada», escribió el Estado Mayor ucraniano en Facebook.
El comunicado agrega que dicho nodo de comunicaciones «garantizaba el control de las unidades de la Flota del mar Negro de la Federación Rusa, según informa la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania». EFE
