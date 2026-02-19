Ucrania lanzó su mayor contraofensiva desde 2023 y recuperó 63 km2

El ejército ucraniano ganó 63 km² de terreno frente al ejército ruso entre el miércoles y el domingo pasado, según un análisis de AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en inglés).

En concreto, Ucrania recuperó 91 km², de los cuales 86 km² en una zona situada a unos 80 kilómetros al este de la ciudad de Zaporiyia, donde las tropas rusas habían avanzado considerablemente desde el verano de 2025.

Paralelamente, el ejército ruso conquistó 28 km² en otros sectores del frente, lo que da como resultado un avance territorial neto de 63 km² a favor de Ucrania.

Las fuerzas de Kiev no habían recuperado tanto territorio en tan poco tiempo desde otra contraofensiva lanzada en junio de 2023.

A título de comparación, el ejército ruso avanzó en enero 319 km².

Una pista para explicar este avance ucraniano es la interrupción de las antenas Starlink (servicio de internet vía satélite) utilizadas por Moscú en el frente.

«Esas contraofensivas ucranianas probablemente aprovechan el bloqueo del acceso de las fuerzas rusas a Starlink que, según los blogueros militares rusos, perturba las comunicaciones y el mando», estima el ISW.

El 5 de febrero, observadores militares rusos ya habían constatado esta interrupción tras los anuncios de Elon Musk, propietario de SpaceX, la empresa que comercializa Starlink.

El estadounidense anunció «medidas» para poner fin al uso de esta tecnología por parte del Kremlin.

Según Ucrania, los drones rusos usaban Starlink para sortear los sistemas de interferencia electrónica y alcanzar sus objetivos con precisión.

Antes de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022, Rusia ya controlaba alrededor del 7% del territorio, incluyendo Crimea y una parte de la región oriental del Donbás.

Actualmente Rusia controla algo más del 19% del territorio ucraniano.

