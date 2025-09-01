Ucrania neutraliza 76 de los 86 drones lanzados por Rusia contra su territorio

The Swiss voice in the world since 1935

Kiev, 1 sep (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 76 de los 86 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según el parte de este lunes de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los otros diez vehículos no tripulados restantes impactaron en seis localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea.

Las interceptaciones de los drones derribados se produjeron sobre el territorio de varias regiones del norte, el sur, el este y el centro de Ucrania, según el parte.

Rusia y Ucrania atacan cada noche sus respectivas retaguardias con drones de larga distancia. EFE

