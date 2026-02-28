Ucrania neutraliza 96 de 105 drones rusos lanzados durante la noce

Berlín, 28 feb (EFE).- El Ejército ucraniano logró neutralizar 96 de los 105 drones lanzados por Rusia durante de la noche, informó la Fuerza Aérea a través de su cuenta de Telegram.

A partir de las 18:00 horas del viernes 27 de febrero Rusia atacó Ucrania con un misil balístico Iskander-M lanzado desde la región de Vorónezh, así como con 105 vehículos aéreos no tripulados (UAV) de ataque, incluyendo Shahed, Gerbera, Italmas y otros tipos de drones.

A las 08:00 horas del sábado 28 de febrero, las defensas aéreas habían derribado o suprimido 96 drones en el norte, sur y este de Ucrania.

Seis vehículos aéreos no tripulados alcanzaron sus objetivos, mientras que los restos de los drones derribados cayeron en siete lugares.

El ataque continúa y varios drones enemigos aún se encuentran en el espacio aéreo ucraniano.

Antes la administración regional de Dniper había reportado un ataque sobre la región que había causado daños en edificios y en la infraestructura de transporte y había dejado como saldo una persona herida.EFE

