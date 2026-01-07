Ucrania neutraliza neutraliza 81 de 95 drones rusos lanzados durante la noche

Berlín, 7 ene (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana anunció este miércoles que durante la noche las defensas lograron neutralizar 81 de un total de 95 drones de ataque lanzados contra su territorio por parte del ejército ruso.

«Según datos preliminares, hasta las 7:30 AM las defensas aéreas derribaron o suprimieron un misil balístico y 81 (drones) enemigos Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, centro y este del país», señaló en su parte matinal.

El misil, de tipo Iskander-M, había sido lanzado desde la región rusa de Taganrog.

14 drones enemigos que no pudieron ser neutralizados impactaron en ocho emplazamientos distintos, informó la Fuerza Aérea, mientras que en cinco emplazamientos se registró la caída de fragmentos.

Uno de los ataques rusos tuvo como objetivo una empresa en la ciudad de Krivi Rig (centro), donde se produjo una explosión, según informó el jefe del Consejo de Defensa local, Oleksandr Vilkul.

En Dnipró (centro) un ataque con drones dejó a siete civiles heridos, entre ellos una niña de ocho años y un adolescente de 16, y causó daños en viviendas particulares, infraestructuras y una tubería de gas.EFE

