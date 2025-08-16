The Swiss voice in the world since 1935

UE despliega dos aviones procedentes de Italia para combatir los incendios en España

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 16 ago (EFE).- La comisaria europea de Igualdad y Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, informó este sábado que la Unión Europea (UE) ha desplegado en España dos aviones procedentes de Italia para ayudar a combatir los incendios forestales que azotan el país en plena ola de calor.

«Hemos enviado 2 aviones de extinción de incendios a Portugal y 2 más a España para combatir los incendios forestales», dijo Lahbib a través de un mensaje en redes sociales.

La ayuda llega después de que Francia enviara este jueves otros dos hidroaviones de tipo Canadair y un avión de coordinación a España en respuesta a su petición de ayuda a la UE.

Los aviones desplegados a España proceden de Italia, mientras que los que recibirá Portugal proceden de Suecia, añadió la comisaria, quien se mostró además «profundamente entristecidos por la pérdida de vidas humanas en Portugal».

Los incendios forestales en Portugal se cobraron este sábado su primera víctima mortal, un hombre en Vila Franca do Deão, en el municipio de Guarda (capital del distrito homónimo, fronterizo con la región española de Salamanca) que murió mientras combatía un incendio en el lugar.

Portugal planea mantener el estado de alerta hasta este domingo, una declaración del Gobierno del conservador Montenegro que entró en vigor el pasado 3 de agosto para facilitar la prevención y el combate ante las llamas.

En España la altas temperaturas de este fin de semana se presentan como un alto factor de riesgo en la lucha contra los incendios que asolan zonas del país como Galicia, Asturias, Castilla y León o Extremadura. EFE

par/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR