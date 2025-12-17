UE y Balcanes Occidentales reafirman su cooperación ante las tensiones geopolíticas

3 minutos

Bruselas, 17 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) reafirmó este miércoles su compromiso estratégico con los países de los Balcanes Occidentales, a quienes no niega la posibilidad de una adhesión en el futuro que esté basada en el mérito propio y atendiendo a «reformas creíbles», el respeto al Estado de derecho y la alineación a las políticas exterior y de seguridad del bloque.

En una declaración de 21 puntos firmada por los países balcánicos participantes y la UE, el bloque comunitario mostró su compromiso «pleno e inequívoco con la perspectiva de adhesión de los Balcanes Occidentales a la Unión», así como de mantener una cooperación regional en un contexto marcado por la guerra de Ucrania.

«El futuro de los Balcanes Occidentales está en nuestra Unión. La ampliación es una posibilidad realista que debemos aprovechar», se lee en el documento, llamado ‘Declaración de Bruselas’.

Entre las conclusiones de la cumbre se encuentran además la necesidad de entablar lazos más estrechos entre la UE y la región, así como la alineación con la Política Exterior y de Seguridad Común, incluidas las sanciones contra Rusia, y el refuerzo de la cooperación en defensa, ciberseguridad y la lucha contra amenazas híbridas.

El documento también insiste en la necesidad de resolver disputas bilaterales y cuestiones heredadas del pasado mediante «soluciones definitivas, inclusivas y vinculantes».

Además, se remarca el apoyo «inquebrantable» y la solidaridad con Ucrania mientras «defiende su soberanía e integridad territorial frente a la guerra de agresión no provocada e ilegal de Rusia».

La gestión de la crisis migratoria «sigue siendo un reto y una responsabilidad compartidas, así como una prioridad clave», mientras que la lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y todas formas de delincuencia grave y organizada se establece como otra prioridad.

En materia energética, se apuesta por diversificar las fuentes y el suministro, así como reducir la dependencia de terceros y aumentar la seguridad.

La declaración también sostiene que el Plan de Crecimiento «tiene el potencial para acelerar el crecimiento económico en la región durante la próxima década al proporcional 6.000 millones de euros para reformas e inversiones».

Finalmente, el documento identifica la ausencia de una normalización de relaciones entre Belgrado (Serbia) y Pristina (Kosovo) como un obstáculo clave que mantiene pausado el camino europeo de ambos países, y subraya que «todos los acuerdos alcanzados en el Diálogo UE-Belgrado-Pristina deben ser implementados».

Los países balcánicos que participaron en la cumbre y firmaron la declaración con la UE fueron Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro y Macedonia del Norte, mientras que Serbia decidió no sumarse. EFE

mas/ahg/rod

(foto)