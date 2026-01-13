Uganda bloquea el servicio de internet antes de elecciones generales

El servicio de Internet fue cortado dos días antes de las elecciones presidenciales y legislativas en Uganda, al término de las cuales Yoweri Museveni, presidente desde hace 40 años, aspira a mantenerse en el poder, constataron periodistas de AFP en Kampala.

La Comisión de Comunicaciones de Uganda había solicitado esta suspensión de la red, desde las 18h00 (15h00 GMT) y por un período indeterminado para «mitigar la rápida propagación de la desinformación (…) en línea, el fraude electoral y los riesgos conexos».

Dos periodistas de AFP en Kampala perdieron su acceso a internet y las llamadas internacionales dejaron de pasar poco después de la hora señalada.

La ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks informó en X de una «perturbación a escala nacional de la conectividad a Internet en Uganda».

Uganda ya había bloqueado el servicio de internet durante las presidenciales de 2021, ganadas por Museveni, hoy de 81 años.

La suspensión de internet se produjo unas horas después del último mitin del presidente Museveni, al que asistieron miles de personas el martes.

Numerosos reporteros extranjeros, pese a contar con acreditación del gobierno, se vieron además impedidos de acceder al mitin y varios fueron amenazados con arresto.

«Su cámara no es bienvenida», dijo un miembro de las fuerzas de seguridad a los periodistas tras inspeccionar las credenciales de prensa y las autorizaciones.

Las elecciones en Uganda se desarrollan «en un clima marcado por una represión y una intimidación generalizadas», estimó el viernes la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

