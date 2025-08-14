Un ataque ucraniano con drones alcanza una refinería en la región rusa de Volgogrado

2 minutos

(Actualizamos con daños en la región de Rostov y heridos en Bélgorod)

Moscú, 14 ago (EFE).- Un dron ucraniano derribado por las defensas rusas cayó esta madrugada sobre una refinería de petróleo de Lukoil, lo que produjo un gran incendio en una de las cuatro plantas de la empresa.

«A causa del impacto de los restos de un dron (derribado), se produjo una fuga e incendio de productos petrolíferos en la refinería de Volgogrado», informó el gobernador regional, Andréi Bocharov.

Las autoridades declararon el cierre del aeropuerto de Volgogrado, región a casi 900 kilómetros al sureste de Moscú que ha sido atacada dos días consecutivos.

Ayer, un dron cayó sobre el tejado de un edificio residencial de la capital regional.

Dicha refinería, con una capacidad de producción de 14,8 millones de toneladas anuales, ha sido atacada repetidas veces, lo que produjo varios incendios.

Según el Ministerio de Defensa ruso, esta jornada derribaron hasta 44 drones ucranianos que se dirigían contra territorio controlado por Rusia.

La mayoría fueron abatidos sobrevolando el mar Negro (14), en la región de Volgogrado (9), la península ucraniana de Crimea (7), anexionada por Rusia en 2014, y la región de Rostov (7).

Otros cuatro fueron interceptados en la región de Krasnodar, dos en Bélgorod y uno en el mar de Azov.

Las autoridades de Bélgorod también comunicaron que un dron impactó contra el edificio de la administración regional y de tres personas heridas.

«Iba andando y justo en este momento impactaron contra el edificio del gobierno regional. Hay daños menores», declaró el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram.

Por su parte, el gobernador de Rostov, Yuri Sliúsar, informó de edificios residenciales dañados y de una persona herida.

La pasada jornada, Defensa aseguró haber derribado 72 drones ucranianos en ocho regiones rusas.EFE

mos/cg