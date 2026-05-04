Un ataque ucraniano con drones daña un inmueble residencial en Moscú

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Un edificio residencial de Moscú resultó dañado el lunes de madrugada por un ataque de drones ucranianos, según indicó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

«El dron alcanzó un edificio» en la calle Mosfilmovskaya, en el oeste de Moscú, escribió Sobianin en Telegram. «Nadie resultó herido», precisó.

Por su parte, la cadena de televisión rusa Vesti difundió imágenes en las que se ve un apartamento dañado, con muros derrumbados y puertas destrozadas.

El ataque llega pocos días antes de las celebraciones de la Victoria contra la Alemania nazi, el 9 de mayo, con un gran desfile militar en la plaza Roja de Moscú. Ucrania ya trató de perturbar el desfile del 9 de mayo del año pasado con ataques de drones en los días previos.

Desde el comienzo de su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia lanza ataques regularmente contra el territorio ucraniano y en especial sus infraestructuras.

Como represalia, Kiev ataca objetivos en Rusia, tanto instalaciones militares como petroleras para reducir la capacidad de Moscú de financiar su esfuerzo bélico.

Aunque la región moscovita es objeto habitual de ataques de drones ucranianos, la ciudad de Moscú se ve afectada con menos frecuencia.

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