Un convoy internacional con ayuda humanitaria llegará a Cuba en marzo

afp_tickers

2 minutos

Un convoy internacional con ayuda humanitaria para Cuba, que enfrenta una grave crisis económica agudizada por un cerco petrolero de Washington, llegará a La Habana el 21 de marzo, anunciaron este jueves sus organizadores.

«En respuesta a la abrumadora solidaridad mundial con Cuba (la idea inicial de) la Flotilla se ha convertido en un Convoy coordinado por aire, tierra y mar, que convergerá en La Habana el 21 de marzo», informan los organizadores en un documento enviado a la AFP.

Organizado por «una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas», «Nuestra América Convoy To Cuba» llevará a la isla «alimentos, medicinas, suministros médicos y bienes esenciales», precisan.

Cuba, que tiene 9,6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que la administración de Donald Trump intensifica el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.

Después de bloquear los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, Trump amenazó con aplicar aranceles a países que vendan hidrocarburos a La Habana.

En el comunicado, la activista climática sueca Greta Thunberg, que participó en 2025 en la Flotilla Global Sumud (que significa resiliencia en árabe) organizada para llevar ayuda a Gaza desafiando el bloqueo marítimo de Israel, confirma su apoyo al convoy, sin precisar si viajará a Cuba.

«Apoyo este convoy a Cuba no solo porque su pueblo necesita toda la ayuda que el convoy puede llevar», sino «porque la solidaridad internacional es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer frente a figuras imperiales como Trump y (el primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu», afirma Thunberg.

Por su parte, el activista político estadounidense David Adler, que organiza el convoy, destacó que persiguen el mismo objetivo que el año pasado con su flotilla a Gaza: «desafiar un bloqueo que estaba matando de hambre a la población civil».

rd/dg