Un detenido y 2,5 millones de euros en bienes incautados en redada contra «Hells Angels»

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Berlín, 28 abr (EFE).- Más de 1.200 policías participan desde la mañana de este martes en una redada contra la banda de moteros «Hells Angels» (Ángeles del Infierno) en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, en la que una persona fue detenida y se incautaron bienes por valor de 2,5 millones de euros.

En una comparecencia ante la prensa, el ministro regional de Interior, Herbert Reul, declaró que esta redada, llevada a cabo en 28 ciudades, es una de las mayores operaciones contra la delincuencia de las bandas de moteros en la historia de este estado federado.

Los registros llevados a cabo en inmuebles privados y comerciales estuvieron precedidos de la prohibición por parte de las autoridades de la asociación «Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen», una división local de la banda de moteros, que veta, asimismo, la exhibición y uso de sus distintivos.

La Oficina Central y de Coordinación para la Persecución de la Delincuencia Organizada de Renania del Norte-Westfalia (ZeOS NRW) y la Policía de Düsseldorf informaron en un comunicado de la detención de un acusado de 46 años en el marco de una investigación, entre otros motivos, por la sospecha de formación de una organización criminal y de extorsión con violencia.

Según los medios, se trata del presidente de los Ángeles del Infierno en Leverkusen.

El ministro del Interior precisó que hay en total 44 acusados de entre 21 y 59 años, en lo que calificó de «duro golpe» contra esta banda de moteros, que estuvo precedido por amplias investigaciones en el ámbito de la delincuencia organizada, que condujeron a los sospechosos y, a partir de ahí, a la nueva sección de Leverkusen.

Indicó que el «Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen» es una sección local de pleno derecho de un club de moteros activo a nivel mundial que, «desde hace años, se ha visto relacionado una y otra vez con drogas, armas, extorsiones y violencia brutal».

En este sentido, subrayó, los moteros del entorno de los Ángeles del Infierno «no destacan por un inofensivo romanticismo motero, sino por la violencia, las drogas, las armas y la intimidación».

Agregó que en el marco de las redadas se incautaron motocicletas de la marca Harley Davidson, armas sujetas a licencia y armas de fogueo, y se solicitó una orden de registro para una caja de seguridad de un banco en relación con el posible cultivo de estupefacientes con fines lucrativos.

En total, se embargaron bienes por valor de unos 2,5 millones de euros, destacó.

«Nuestro rumbo es claro. Máxima presión de persecución, tolerancia cero, ningún refugio para los miembros criminales de las bandas de moteros en Renania del Norte-Westfalia. Seguiremos muy de cerca, desmantelaremos estructuras, confiscaremos patrimonios y lo haremos en todos los ámbitos en los que sea legalmente posible», advirtió. EFE

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