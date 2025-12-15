Un diputado de extrema derecha es procesado en Alemania por hacer el saludo nazi en el Parlamento

Un diputado del partido de extrema derecha alemán AfD (Alternativa para Alemania) está siendo procesado acusado de efectuar un saludo nazi dentro de la cámara baja del Parlamento alemán en 2023, indicó el lunes la fiscalía de Berlín.

Primera fuerza de oposición tras las elecciones legislativas del pasado febrero, AfD encabeza desde entonces regularmente los sondeos. Miembros y cargos electos del partido acaparan con frecuencia la atención mediática debido a declaraciones consideradas racistas o a referencias nazis.

En octubre el Bundestag había levantado la inmunidad del diputado de la AfD a Matthias Moosdorf, de 60 años, debido a un saludo hitleriano, para permitir la apertura de acciones judiciales.

El lunes la fiscalía alemana informó en un comunicado que iniciaba un proceso por el uso de «símbolos anticonstitucionales», ya que «el acusado habría saludado a otro miembro de su partido con un golpe de talón y un saludo hitleriano en el vestuario de la entrada Este del Reichstag, el 22 de junio de 2023».

Según esta fuente el diputado —a quien la fiscalía no identifica por su nombre— era consciente de que el gesto «era visible para las personas presentes» en el Bundestag.

Conocido por su cercanía con Rusia, Moosdorf es miembro de la AfD desde 2016.

Músico de profesión, también es profesor honorario en un conservatorio de música de Moscú.

