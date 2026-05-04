Un dron ataca el aeropuerto de Jartum en medio de una escalada contra la capital de Sudán

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Jartum, 4 may (EFE).- Un dron atacó este lunes una instalación del aeropuerto internacional de Jartum, sin provocar daños ni víctimas, en medio de un repunte de acciones del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra la capital de Sudán y sus alrededores, controlados por el Ejército desde hace un año, informó el Gobierno sudanés.

La oficina de prensa del Ministerio de Información de Sudán dijo en un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias sudanesa SUNA que «un dron atacó una zona dentro del área del aeropuerto de Jartum», donde «no se reportaron víctimas ni daños materiales».

«Las autoridades de seguridad y militares pertinentes respondieron de inmediato al incidente e iniciaron los procedimientos técnicos y de seguridad de acuerdo con los protocolos aprobados», añadió la nota, que afirmó que las operaciones aéreas «se reanudarán con normalidad inmediatamente» después de completar los procedimientos necesarios.

El Gobierno sudanés afirmó que «la situación está bajo control», al tiempo que insistió en que la seguridad de los ciudadanos es una «prioridad absoluta», al igual que la protección de las instalaciones civiles, dilapidadas después de tres años de guerra entre el Ejército y las FAR.

La nota, sin embargo, no acusó a los paramilitares del ataque, si bien hace dos días cinco personas murieron en ataques de las FAR contra la capital de Sudán, que el Ejército arrebató a los rebeldes en marzo de 2025 después de una ofensiva a gran escala.

El ataque se produce en un momento en el que el Gobierno sudanés, controlado por la cúpula militar, está tratando de que las agencias de Naciones Unidas y las embajadas extranjeras regresen a Jartum, una ciudad que quedó prácticamente en ruinas y que requiere un proceso de reconstrucción multimillonario.

Precisamente, el aeropuerto de Jartum reanudó sus operaciones el pasado febrero tras casi tres años de parón con un vuelo nacional desde Port Sudán, que fue hasta marzo de 2025 la sede del Gobierno sudanés tras su expulsión por los paramilitares de la capital al inicio de la guerra.

La instalación recibió su primer vuelo internacional comercial procedente de Kuwait a finales de abril.

El primer ministro sudanés, Kamil Idris, aseguró este fin de semana que Jartum «es un lugar seguro y estable», y reiteró su llamamiento a los ciudadanos sudaneses en el extranjero para que «regresen voluntariamente».

Los tres años de guerra en Sudán han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU. EFE

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