Un dron desconocido sobrevoló instalaciones militares alemanas de defensa aérea

1 minuto

Berlín, 7 ene (EFE).- Un dron de origen desconocido fue avistado el pasado 1 de diciembre sobre unas instalaciones de las Fuerzas Armadas de Alemania para la defensa antiaérea en el este del territorio germano, confirmó este miércoles el Gobierno alemán.

Según informó a EFE una portavoz de las Fuerzas Armadas de Alemania, un dron sobrevoló las instalaciones de la estación de radar de Annaburg, situada entre los estados federados orientales de Brandeburgo y Sajonia-Anhalt.

«Inmediatamente después de la detección, se pusieron en marcha las medidas de seguridad y protección previstas y se informó sin demora del incidente a las autoridades militares y civiles competentes», señaló la portavoz.

Según la radiotelevisión pública del norte del país, la NDR, el avistamiento se produjo sobre unas instalaciones donde las Fuerzas Armadas de Alemania tienen desplegados actualmente los sistemas de defensa antiaérea Arrow 3.

Esos sistemas, fabricados por Estados Unidos e Israel, pueden interceptar fuera de la atmósfera misiles enemigos y tienen una capacidad para moverse hasta a 20.000 kilómetros por hora.

NDR y la también pública WDR’informaron de que el sobrevuelo lo protagonizaron varios drones desconocidos, antes de que la inauguración oficial de los Arrow 3 en Annaburg.

Los Arrow 3 llegaron a Alemania el pasado mes de diciembre, después de que Berlín cerrara la adquisición de estos sistemas dos años antes. EFE

