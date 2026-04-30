Un dron israelí mata a tres palestinos mientras buscaban leña en la ciudad de Gaza

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Jerusalén/Gaza, 30 abr (EFE).- Un dron israelí mató este jueves a tres beduinos palestinos mientras buscaban leña en el barrio de Al Zeitún al sureste de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad de la Franja y del hospital Al Ahli.

Según las fuentes, murieron dos hombres y una mujer identificados como Rani Salim Al Radawin (39 años), Ahmed Breik Al Malahi (60) e Itimad Ahmed Al Malahi (33). El ataque también dejó gravemente herida a Malak Rani Al Radawin, de 17 años e hija de Rani.

En el momento del ataque, los cuatro palestinos buscaban leña a bordo de un carro que circulaba a la altura de la rotonda de Kuwait en la carretera de Salah al Din, que vertebra la Franja de Gaza de norte a sur.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo que no tiene constancia de este ataque.

Pese al alto el fuego que entró en vigor el 11 de octubre de 2025, Israel ha seguido lanzando ataques diarios en la Franja de Gaga. Desde entonces, el Ejército israelí ha matado a 824 personas en Gaza y ha dejado 2.316 heridos -excluyendo a los fallecidos este jueves-, según los datos de Sanidad.

Ayer miércoles, el Ejército israelí mató al paramédico gazatí Ibrahim Saqr, de 33 años, en un ataque con dron perpetrado al noroeste de la Franja

El martes, Israel mató a cinco palestinos, entre ellos un menor de 15 años, en un ataque a un vehículo en la zona oeste de la ciudad de Gaza, así como a un niño de 9 años que se encontraba recogiendo leña al sur del enclave.

Desde el 7 de octubre de 2023, Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza sitúa en 72.599 los fallecidos por la ofensiva israelí y en 172.404 los heridos. EFE

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