Un dron llevó a la interrupción temporal del tráfico en aeropuerto del norte de Alemania

1 minuto

Berlín, 3 nov (EFE).- El tráfico aéreo en el aeropuerto de Bremen (norte de Alemania) tuvo que ser interrumpido durante cerca de una hora en la noche del domingo después de que se detectara la presencia de un dron de origen desconocido, informó la Policía.

Según el la radiotelevisión ‘NDR’, el dron fue divisado en las cercanías del aeropuerto ante lo que la seguridad aeroportuaria y la policía federal acordaron interrumpir los aterrizajes y despegues.

Durante el cierre, un vuelo de Londres a Bremen fue desviado a Hamburgo y el despegue de cuatro vuelos se retrasó, según datos de las autoridades aeroportuarias.

El viernes en la noche había ocurrido un incidente similar que obligó a interrumpir temporalmente el tráfico en el aeropuerto de Berlín y lo mismo había ocurrido a comienzos de octubre en el aeropuerto de Múnich.

En ninguno de los tres casos se ha podido determinar la procedencia de los drones.

Los vuelos de drones en Alemania están prohibidos en un radio de 1,5 kilómetros en torno a los aeropuertos. La violación de esa prohibición puede ser castigada con hasta 10 años de cárcel.EFE

