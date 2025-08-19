The Swiss voice in the world since 1935

Un español muere en la isla indonesia de Bali mientras realizaba pesca submarina

Yakarta, 19 ago (EFE).- Un español, de 36 años, falleció el domingo en la turística isla indonesia de Bali al «desmayarse o quedar sin oxígeno» mientras realizaba pesca submarina sin el equipo adecuado, según confirmó a EFE este martes la Policía local.

El incidente ocurrió en la tarde del domingo en aguas cercanas a la localidad costera de Pemuteran, en el noroeste de Bali, donde el barcelonés, que entró al país con visado de turista, se había sumergido para realizar pesca submarina con gafas y tubo de esnórquel.

«Se sospecha que la víctima sufrió un desmayo o falta de oxígeno mientras pescaba en las profundidades del mar debido a un equipo inadecuado», señala el informe policial enviado a EFE.

Acompañantes del barco en el que viajaba declararon a la Policía que la víctima, oriunda de Espugles de Llobregat, no salió a la superficie y tras una primera búsqueda infructuosa avisaron a las autoridades y un grupo con equipo de buceo, añade el informe.

En una nueva inmersión, uno de los buceadores localizó sin vida a la víctima a una profundidad de unos 20 metros, antes de iniciar el operativo para recuperar los restos mortales, según la misma fuente.

La Policía, que no aclaró si la compañía encargada de la actividad de pesca submarina estaba siendo investigada, confirmó que ya había notificado el suceso al consulado de España. EFE

