Un exceso de velocidad de más de 50 kilómetros por hora se convierte en delito en Francia

1 minuto

París, 29 dic (EFE).- Los excesos de velocidad de más de 50 kilómetros por hora en Francia dejan desde este lunes de estar castigados solo con una multa y pasan a convertirse en un delito, lo que puede conllevar incluso penas de cárcel.

La nueva disposición, publicada en el Diario Oficial la semana pasada, prevé que los infractores podrán ser condenados hasta a tres meses de cárcel y a una multa de 3.750 euros.

Además, quedará registrado en los antecedentes con las consecuencias que eso puede tener para la limitación de la vida civil.

Hasta ahora, superar en más de 50 kilómetros por hora los límites de velocidad entrañaban multas de hasta 1.500 euros, además de la pérdida de seis puntos en el carné de conducir. Y se convertía en delito en caso de reincidencia.

Pero, según la Delegación Interministerial para la Seguridad Vial, ese mecanismo sancionador no estaba «adaptado a la gravedad de los hechos y a su recrudescencia», y por eso se optó por endurecerlo.

En 2024 se constataron en Francia 63.217 excesos de velocidad superiores a 50 kilómetros por hora, lo que significa un incremento del 69 % respecto a 2017, de acuerdo con la Seguridad Vial.

La velocidad excesiva se considera la segunda causa de los accidentes de tráfico mortales. En 2024 hubo 3.190 fallecidos en el país. EFE

ac/mr