Un exdiputado republicano cercano a Rubio, declarado culpable de lobby a favor de Venezuela

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Un excongresista estadounidense cercano al secretario de Estado Marco Rubio fue declarado culpable el viernes de ejercer presión secreta en favor de Venezuela durante el primer mandato de Donald Trump y de lavado de dinero.

Rubio testificó en marzo durante su juicio, siendo la primera vez que un funcionario público en funciones declara en un caso penal desde 1983.

El secretario de Estado estadounidense confirmó que David Rivera era un «amigo cercano» con quien compartió apartamento cuando ambos eran representantes en Florida, pero negó tener conocimiento de un supuesto contrato con las autoridades venezolanas.

Rivera fue declarado culpable por un jurado en un tribunal federal de Miami de todos los cargos, incluyendo actuar como agente de un gobierno extranjero sin declararlo ante las autoridades estadounidenses y lavar las ganancias de dicha actividad.

Su sentencia está programada para el 22 de julio.

Según la fiscalía, Rivera, de 60 años, fue contratado por el gobierno del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro para persuadir a la Casa Blanca de suavizar su postura hacia Caracas, con la ayuda de contactos republicanos, desde principios de 2017 hasta finales de 2018.

De acuerdo a los fiscales, convenció a Delcy Rodríguez, entonces ministra de Relaciones Exteriores y ahora presidenta interina de Venezuela, para que le otorgara un contrato de 50 millones de dólares por sus servicios de cabildeo, pagado por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y se encuentra preso en Nueva York, acusado de narcotráfico.

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