Un exfuncionario de Trump espera comicios limpios en Honduras y alerta sobre sanciones

Tegucigalpa, 29 nov (EFE).- El exsubsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional de Estados Unidos Carlos Díaz-Rosillo dijo este sábado que espera que las elecciones generales del domingo en Honduras sean «limpias y transparentes», y advirtió sobre la posibilidad de “sanciones fuertes” si se comprueba un fraude electoral.

“Espero que sea un proceso limpio y transparente, que la voluntad de los hondureños se cumpla con mucha transparencia”, subrayó a periodistas en Tegucigalpa Díaz-Rosillo, que fue subsecretario de Defensa durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El también director fundador del Centro universitario Adam Smith para la Libertad Económica de Miami alertó sobre riesgos que podrían empañar el proceso electoral en Honduras: “una posible militarización”, fallas en el sistema de conteo y la generación de dudas que deriven en conflictos posteriores.

Advirtió además sobre la posibilidad de “sanciones fuertes” por parte de la comunidad internacional si se comprueba un fraude electoral, y pidió a observadores y ciudadanos “estar muy vigilantes” para garantizar la transparencia del escrutinio.

El exfuncionario estadounidense expresó su preocupación por la posibilidad de que en Honduras «pase lo que pasó en Venezuela», donde, aseguró, «se robaron las elecciones».

«Espero que eso no suceda aquí. La verdadera preocupación que tenemos en Estados Unidos es que la voluntad del pueblo no sea la que gane la elección de mañana», enfatizó.

Díaz-Rosillo indicó que uno de los candidatos presidenciales, Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, representa «el cambio», mientras que Rixi Moncada, líder del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), y Salvador Nasralla, aspirante del Liberal, muestran una postura similar y «demuestran la continuidad» política.

Agregó que el respaldo del presidente estadounidense a Asfura refleja la “confianza” de Washington en que el candidato fortalecería la relación bilateral, y lo consideró “la mejor opción no solo para Honduras, sino también para los vínculos con Estados Unidos”.

«No es común que el presidente Trump dé un apoyo tan contundente y tan favorable a un candidato de otro país, y el hecho de que lo haya hecho dos días antes de las elecciones creo que demuestra que tiene la confianza de que con ‘Tito Asfura Honduras le va a ir mucho mejor», subrayó.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump describió el miércoles a Asfura como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y afirmó que podrían “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

Además, pidió a los hondureños votar por Asfura y acusó a sus adversarios de representar un “avance comunista” y aliados de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.

Asfura compite contra Moncada y Nasralla, quien pese a tener un discurso de derecha y encabezar el Partido Liberal no cuenta con el apoyo de Washington.

Más de seis millones de hondureños podrán ejercer el sufragio para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. EFE

