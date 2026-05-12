Un fiscal de Perú pide más de 5 años de cárcel para candidato de izquierda Roberto Sánchez

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Lima, 12 may (EFE).- Un fiscal de Perú solicitó una pena de 5 años y 4 meses de cárcel contra el candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez por el delito de falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos, al supuestamente haber desviado fondos del movimiento Juntos por el Perú, que él mismo lidera, a cuentas personales.

La pena forma parte de la resolución acusatoria del fiscal, emitida el 15 de enero, pero cuyo contenido no trascendió hasta este martes, cuando varios medios nacionales tuvieron acceso a ella, en momentos en que el escrutinio confirma que Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante la derechista Keiko Fujimori.

La acusación contra Sánchez, que también incluye un pedido de inhabilitación política, está prevista que se formalice en una audiencia el miércoles 27 de mayo, cuando falten poco más de dos semanas para la celebración de la segunda vuelta, convocada para el domingo 7 de junio. EFE

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