Un general israelí admite doble rasero para disparar a palestinos y judíos en Cisjordania

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Jerusalén, 4 may (EFE).- El general de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para Cisjordania, Avi Bluth, admitió que sus tropas evitan disparar contra colonos judíos que les lanzan piedras, pero que sí tienen permitido abrir fuego cuando esta misma acción es realizada por palestinos en los territorios ocupados, informó este lunes el periódico israelí Haaretz.

«Cualquier incidente de este tipo (con colonos judíos) tiene consecuencias muy graves desde una perspectiva social. No estoy seguro de que debamos llegar a eso; no tenemos por qué recurrir a los disparos, y sí, implica discriminación», reconoció el jefe del Comando Central de las FDI.

El citado medio detalla que en un foro a puerta cerrada celebrado recientemente, Bluth aseguró que si los soldados de las FDI aplicaran el mismo rasero y disparan contra población judía, «tendría profundas consecuencias sociales» en el pueblo israelí.

Refiriéndose a los palestinos que lanzan piedras, Bluth lo definió como «terrorismo» e indicó que el año pasado las FDI mataron a 42 palestinos que hicieron esto cuando alguno de sus vehículos transitaban carreteras de la Cisjordania ocupada.

Sin embargo, en cuanto a los colonos judíos de Cisjordania ocupada que en alguna ocasión les lanzan piedras a las FDI, Bluth dijo que no apoyaba que las tropas respondieran abriendo fuego.

La población colona en Cisjordania es de unos 800.000 israelíes que ocupan ilegalmente sus tierras, según el derecho internacional, y que en sus casos más extremos atacan -e incluso matan- a civiles palestinos, sacrifican su ganado y los expulsan de sus hogares.

Por otra parte, el general de las FDI expresó igualmente «su orgullo por haber flexibilizado las normas» para disparar contra palestinos en Cisjordania, «con especial énfasis en aquellos que intentan cruzar» el muro hacia Israel, añade el artículo de Haaretz.

«Estamos matando como no lo hacíamos desde 1967»

«Los árabes entienden que si alguien viene a matarte, lo normal es matarlo primero (..) Así que estamos matando (a población palestina) como no lo hacíamos desde 1967», habría afirmado Bluth, de acuerdo nuevamente a la información de Haaretz.

Bluth expresó, según esta noticia, que las normas de enfrentamiento vigentes en la frontera entre Israel y Cisjordania permiten a los soldados disparar a un sospechoso en la rodilla o por debajo de ella durante una detención, con el fin de crear un efecto disuasorio.

«Hay muchos ‘monumentos cojos’ en las aldeas palestinas, por aquellos que lo intentaron (cruzar a Israel); así que están pagando un precio», aseveró Bluth. EFE

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