Un herido en la ciudad ucraniana de Járkov por misiles rusos contra infraestructura civil

Berlín, 5 ene (EFE).- Una persona ha resultado herida en un ataque ruso con misiles contra la ciudad ucraniana de Járkov, en el este de Ucrania, donde el pasado viernes un bombardeo dejó cinco muertos y 31 heridos, informaron este lunes las autoridades locales.

Según informó en Telegram la Fiscalía Regional de Járkov, una de las explosiones provocadas por los misiles hirió a un hombre de 58 años que se encontraba cerca de uno de los puntos en los que cayeron los proyectiles rusos.

Según el alcalde de la segunda mayor ciudad del país invadido por Rusia, Igor Terejov, las fuerzas enemigas lanzaron este lunes media decena de misiles.

«El enemigo ha lanzado deliberadamente cinco misiles contra la infraestructura energética de Járkov. Hemos sufrido daños importantes», reconoció en su cuenta de Telegram el regidor de la ciudad oriental.

Járkov, que antes de la guerra de agresión rusa contaba con 1,4 millones de habitantes, vivió el pasado viernes un ataque con misiles contra un edificio residencial que dejó cinco muertos y 31 heridos, según el último balance ofrecido por el alcalde de la ciudad. EFE

