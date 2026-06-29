Un herido tras explosiones frente a oficinas estatales en Ecuador

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Dos explosiones frente oficinas estatales en la capital de Ecuador dejaron una persona herida y causaron daños materiales, informaron el lunes las autoridades, mientras el país sudamericano lidia con el aumento de la violencia de los cárteles.

Las detonaciones frente al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) se producen apenas cinco días después de que otro artefacto explosivo fuera desactivado cerca de un complejo judicial también en el norte de Quito.

«Condenamos el atentado contra las instalaciones de Arcom en Quito. Estos hechos son la reacción de quienes buscan frenar la lucha del Estado contra la extracción ilícita de minerales. Seguiremos haciendo cumplir la Ley y protegiendo nuestros recursos naturales», dijo en X Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente, Energía y Minas.

Las explosiones, ocurridas hacia las 03H00 locales (08H00 GMT), causaron alarma en ese concurrido sector, rodeado de viviendas y de una gasolinera.

«De un vehículo bajaron dos individuos que dejaron dos aparatos explosivos», que al estallar provocaron una afectación en unos 50 metros a la redonda, dijo el coronel Patricio Armendariz, jefe de policía de Quito, en declaraciones a periodistas en el lugar.

Señaló que agentes hallaron un panfleto con amenazas contra funcionarios de Arcom.

La policía local había dicho inicialmente en Facebook que se había realizado una detonación controlada, pero luego aclaró que los agentes llegaron al lugar después de las explosiones.

La Arcom indicó en un comunicado que sus instalaciones «fueron objeto de un atentado con explosivos, que ocasionó daños materiales en el edificio de planta central y en inmuebles aledaños».

Agregó que «un integrante del equipo de seguridad resultó afectado por la onda expansiva y recibió atención oportuna, encontrándose fuera de peligro».

– Vehículo quemado –

En la periferia de Quito también se halló un automóvil totalmente quemado que tendría relación con el hecho del lunes, que dejó ventanales rotos, según el mayor Jorge Pastor, jefe policial de la unidad de Operaciones Motorizadas.

El jueves, un escuadrón antibombas desactivó un artefacto colocado al pie de un complejo de tribunales, sin dejar víctimas.

«Pretenden intimidarnos, pero a quienes hoy intentaron sembrar miedo, les responderemos con contundencia: ‘La cárcel o el infierno'», afirmó en X el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Con apoyo de Estados Unidos, el gobierno de derecha del presidente Daniel Noboa sostiene una guerra contra el crimen organizado, que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal.

En Ecuador, entre el 60% y el 70% de la producción de oro es ilegal y genera más de 1.600 millones de dólares al año, de acuerdo con la Cámara de Minería.

«Este ataque no detendrá las acciones que el Estado impulsa para combatir la extracción ilícita de minerales», expresó la Arcom.

Ecuador pasó en 2025 a ser uno de los países más violentos de Latinoamérica en 2025 con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

Por la nación sudamericana transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

sp/ad