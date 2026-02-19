Un hombre muere en Rusia al detonar una granada cuando fue detenido por la policía

1 minuto

Moscú, 19 feb (EFE).- Un hombre, buscado a nivel federal, murió al detonar él mismo una granada cuando iba a ser detenido por las fuerzas de seguridad rusas en la región sureña de Rostov hiriendo también a dos policías, informaron este jueves las autoridades regionales.

«Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de policía encontraron al sospechoso en una casa, quien se resistió al arresto y detonó un artefacto explosivo, presuntamente una granada», se lee en el comunicado del Ministerio del Interior de Rostov, citado por TASS.

El hombre murió en el incidente y dos policías resultaron heridos, por lo que fueron trasladados de urgencia al hospital, añadieron las autoridades.

Los hechos ocurrieron en una aldea cerca de la ciudad de Taganrog y el hombre, nacido en 1981, estaba en búsqueda a nivel federal.

Un equipo de investigación trabaja en el lugar para esclarecer las circunstancias del incidente. EFE

mos/ah