Un hombre sentenciado por violación sexual escapa de una cárcel peruana en Año Nuevo

Lima, 2 ene (EFE).- Un hombre condenado por violación sexual escapó de la prisión de Huánuco, en el centro de Perú, el jueves 1 de enero, aprovechando un relevo de la Policía durante el festivo por Año Nuevo, según confirmaron las autoridades penitenciarias.

Un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detalló que el interno Rolando Gerónimo Mateo, sentenciado por violación sexual, utilizó la modalidad de escalamiento para fugarse por el torreón número 11 de la prisión, que no contaba con resguardo policial a las 16:20 hora local (21:20 GMT) del jueves 1 de enero.

El Inpe explicó que el servicio de vigilancia externa de los torreones del penal y de la zona denominada ‘tierra de nadie’ se encuentra a cargo de la Policía Nacional , a través de la sección de seguridad de penales de Potracancha.

Añadió que cinco de los 12 torreones de la prisión fueron cubiertos y relevados a las 14:00 hora local (19.00 GMT), pero quedaron sin efectivos policiales de servicios los otros siete torreones, incluido el número 11, por donde se produjo la fuga del reo.

En tal sentido, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la Policía Nacional para que inicien la búsqueda y recaptura, e informó al Ministerio Público para la investigación y determinación de responsabilidades penales.

En abril pasado, un reo se escapó de la cárcel de Lurigancho, la prisión más poblada del país, al escalar un muro perimétrico y el hecho quedó registrado en un video compartido en las redes sociales, pues dio gritos de ‘aleluya’ al huir a toda prisa.

Asimismo, en octubre último, la Policía recapturó a un preso por el delito de extorsión que se había fugado, días antes, de la cárcel de la norteña Piura, lo que llevó a la destitución de su director. EFE

