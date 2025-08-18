Un incendio en la concurrida área comercial de Dotonbori de Osaka deja dos muertos

1 minuto

Tokio, 18 ago (EFE).- Un incendio en un edificio comercial del área de Dotonbori, un concurrido lugar turístico en la ciudad japonesa de Osaka, dejó este lunes dos bomberos muertos, informaron las autoridades locales.

Seis personas fueron trasladas al hospital a raíz del incendio, una mujer que se encontraba cerca del lugar de los hechos y cinco bomberos, entre ellos los dos que perdieron la vida, de entre 20 y 50 años, según detalles publicados por la cadena pública NHK.

El incendio se declaró poco antes de las 10:00 hora local (1:00 GMT) en un edificio de siete plantas con restaurantes y otros negocios, y las llamas se extendieron a estructuras adyacentes.

Más de 70 camiones de bomberos y otros vehículos fueron enviados al lugar para contener el incendio, que quemó unos 110 metros cuadrados de superficie antes de que se declarara extinto unas tres horas después.

Un testigo que se encontraba en la zona cuando comenzaron las llamas capturó una intensa humareda negra y llamas saliendo de uno de los edificios del icónico canal de la ciudad del oeste japonés, situado muy cerca de la emblemática tienda Don Quijote.

«Estaba haciendo turismo cuando oí un fuerte estallido. Me giré hacia el lugar del sonido y vi un incendio intenso y humo que se elevaba. Fue algo repentino, así que me quedé en shock, pero evacué a un lugar seguro con otros turistas», declaró el hombre, de unos 40 años, a la cadena.

La policía y los bomberos se encuentran investigando la causa y los detalles de lo sucedido. EFE

mra/cg