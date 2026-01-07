Un incendio forestal arrasa una vasta zona del Chaco paraguayo fronteriza con Argentina

2 minutos

Asunción, 7 ene (EFE).- Un incendio forestal arrasó una vasta zona de pastizales en el departamento paraguayo de Presidente Hayes (oeste, Chaco), fronteriza con Argentina, que se presume fue provocado, informaron este miércoles el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Ministerio de Defensa.

El capitán mayor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Eduardo Sánchez, dijo a EFE que el fuego se desató entre las ciudades de Villa Hayes y José Falcón, a unos 35 kilómetros de Asunción, y que la noche del martes lograron su «extinción total».

Las autoridades estiman que la superficie afectada por las llamas varía entre 300 y 600 hectáreas.

Sánchez explicó que el incendio comenzó el lunes y solo el martes pudieron acceder, a través de helicópteros de las Fuerzas Armadas, a esta zona, que también tiene humedales.

El lugar afectado, destacó, está a unos 14 kilómetros de distancia de la frontera con Argentina.

Por su parte, el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, declaró a EFE que las llamas afectaron aproximadamente 600 hectáreas de una zona de pastizales y que sospechan que fue provocado.

Unos 80 militares del Ejército, la Armada Paraguaya y el Comando Logístico de las Fuerzas Armadas participaron en las tareas de extinción.

Los militares y los bomberos voluntarios fueron trasladados hasta la zona en dos helicópteros, debido a que el «acceso al lugar era muy difícil», sostuvo el ministro, mientras que otra aeronave realizó descargas de agua para combatir el fuego.

Mientras, el Instituto Nacional Forestal (Infona) señaló en un informe que aproximadamente 331,34 hectáreas se vieron afectadas, entre pastizales, sabanas y palmares.

El fuego no llegó a áreas silvestres protegidas ni a terrenos donde viven comunidades indígenas, agregó. EFE

nva/acm