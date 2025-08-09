Un incendio se expande cerca de Olimpia en Grecia, al tiempo que se controla el de Atenas

2 minutos

Estambul, 9 ago (EFE).- Un nuevo incendio forestal se está expandiendo este sábado en la zona de Olimpia, en el Peloponeso occidental, cuando se acaba de controlar el que arrasó ayer una zona al sureste de Atenas, donde murió un hombre alcanzado por las llamas.

El foco en el Peloponeso se declaró ayer por la tarde en las cercanías del pueblo de Jelidon, apenas a una decena de kilómetros al norte de la antigua ciudad de Olimpia, informa el diario Kathimerini.

Las llamas, atizadas por los fuertes vientos, se expanden hoy hacia la aldea de Neraida al noreste, mientras que 130 bomberos, apoyados por seis aviones cisternas y dos helicópteros, intentan frenar el avance.

Desde ayer, Grecia registra vientos huracanados sobre todo en la zona del Egeo, que incluso causaron la muerte de dos turistas vietnamitas pero también facilitan la propagación de incendios en una vegetación reseca tras meses de sequía.

Por otra parte, los bomberos consiguieron controlar esta mañana el incendio alrededor de Keratea, unos 30 kilómetros al sureste de Atenas, que ayer causó la muerte de un hombre, arrasó con olivares y destruyó numerosas casas.

La policía investiga como probable causa de este foco un cable defectuoso que colgaría de un poste de la red eléctrica, señala el diario Kathimerini, recordando que al menos tres importantes incendios en julio se debieron probablemente a incidencias de infraestructuras eléctricas.

Pero se extreman las precauciones en todos los ámbitos y hoy mismo, la policía detuvo a un hombre de 50 años que utilizaba herramientas cortantes, capaces de producir chispas, para cortar metal y madera en un área boscoso cerca de Atenas.EFE

iut/amg

(foto) (vídeo)