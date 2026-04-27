Un informe en Portugal pide acción ibérica y europea para reforzar la seguridad energética

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Lisboa, 27 abr (EFE).- El informe del Grupo de Seguimiento Técnico (GAT), creado en Portugal tras el apagón que afectó a la península ibérica el 28 de abril de 2025, abogó por una cooperación ibérica y europea para reforzar la seguridad energética que evite futuros incidentes como el de hace un año, según las conclusiones presentadas este lunes en Lisboa.

Los mercados energéticos de España y Portugal «se integran en un sistema energético, el europeo, que es el más complejo del mundo, y eso trae consigo nuevos desafíos», por lo que se deben «reforzar los niveles de seguridad de las operaciones», dijo el ingeniero eléctrico João Peças Lopes, uno de los especialistas que participó en la elaboración del documento.

«Cualquier acción que se tome en el ámbito portugués solo tendrá sentido si va acompañada de acciones en el lado español, en una lógica ibérica, incluso europea», agregó.

El informe, bajo el nombre de ‘Reforzar la seguridad y flexibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)’, analiza cinco grandes áreas, entre ellas la gobernanza y regulación del mercado energético en Portugal.

En esta área, se concluyó que en el futuro será necesaria una reforma del mercado interno de energía y se recomendó una simplificación de la normativa energética, indicó Pedro Sampaio Nunes, ingeniero civil experto en energía y uno de los responsables de este capítulo.

También se abordó el modelo de planeamiento, en el que se instó a simplificar los procesos, así como a garantizar mayor transparencia y previsibilidad para el mercado y los agentes económicos, explicó, por su parte, Pedro Carvalho, especialista en transición energética.

Relacionado con este punto, se analizó igualmente la arquitectura del SEN, que enfrenta varios problemas técnicos, entre ellos de estabilidad, según los expertos.

El cuarto capítulo se dedicó a la digitalización, «un pilar para la seguridad operacional» que permitirá no solo una mayor capacidad de análisis para la toma de decisiones, sino también capacidad de respuesta en tiempo real.

No obstante, para esto será necesario reforzar la capacidad de monitorización de la red y tener transparencia en los datos, entre otras acciones, apuntaron los especialistas.

Por último, se analizaron las soluciones de mercado y se propuso, entre otros, la creación de mercados locales, la integración con los modelos europeos y la contratación de largo plazo para sustentar las inversiones.

La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, presidió la presentación del informe de este grupo, formado por 10 especialistas y académicos del sector energético que han evaluado y recopilado propuestas para aumentar la resiliencia del sistema eléctrico portugués.

«Desde el principio tuvimos muy claro que debíamos actuar para aumentar la resiliencia energética del país», dijo Carvalho, quien insistió en que el día del apagón «del lado portugués nada falló».

El apagón se originó en España a las 12:33 hora española (una hora menos en Portugal) y afectó también a Portugal, un incidente multifactorial que desde Bruselas se calificó como «el más grave en casi dos décadas en Europa» y que tuvo como causa principal un problema de sobretensión.

Este es el diagnóstico en el que coinciden los informes técnicos realizados hasta la fecha. Sin embargo, la razón por la que se descontrolaron las tensiones hasta provocar el colapso aquella mañana continúa enfrentando al operador del sistema (Red Eléctrica) y las eléctricas. EFE

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