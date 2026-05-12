Un informe israelí acusa a Hamás de violencia sexual «a gran escala» en el ataque del 7 de octubre

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Un informe de una comisión israelí publicado este martes acusa a Hamás y a otros grupos palestinos de cometer «violencia sexual sistemática» y «a gran escala» durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza, y contra los rehenes que tomó.

«Tras una investigación independiente de dos años, la Comisión Civil concluye que la violencia sexual y de género fue sistemática, a gran escala y constituyó parte de los ataques del 7 de octubre y sus consecuencias», aseguró el comité creado específicamente para documentar los delitos sexuales de los que se señala a Hamás.

El informe de 300 páginas de ese organismo, creado en noviembre de 2023 por una jurista israelí, complementa otras investigaciones, en particular de la ONU, y los testimonios de los sobrevivientes para documentar la magnitud de la violencia sexual cometida durante el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en territorio israelí.

Abarcó tanto ese día como el cautiverio de los rehenes capturados desde entonces y trasladados a Gaza.

«En múltiples lugares y en diferentes fases del asalto, incluyendo durante el secuestro, el traslado y el cautiverio (de los rehenes), Hamás y sus (aliados) recurrieron repetidamente a tácticas de violencia sexual y tortura contra las víctimas», señala el informe.

«Estos crímenes se caracterizaron por una crueldad extrema y un profundo sufrimiento humano, a menudo infligido con el fin de intensificar el terror y la humillación», añade.

El informe afirma basarse en «una amplia documentación factual, que incluye testimonios filmados originales de sobrevivientes y testigos, entrevistas, fotografías, videos, expedientes oficiales y otras fuentes primarias procedentes de los lugares de los ataques».

Dada su naturaleza, estos documentos no están disponibles para el público, pero pueden ser consultados por expertos bajo pedido, indica la comisión.

– Más de 400 entrevistas –

Los autores del informe afirman haber examinado «más de 10.000 fotografías y secuencias de video del ataque, lo que representa un total de más de 1.800 horas acumuladas de análisis de material visual» y haber realizado «más de 430 entrevistas, audiencias o reuniones (…) con sobrevivientes, testigos, exrehenes, expertos y familiares» de las víctimas.

La investigación concluye «inequívocamente» que «la violencia sexual y de género constituyó un elemento central del ataque del 7 de octubre y del cautiverio de los rehenes».

«Estos delitos constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio a la luz del derecho internacional», añade la comisión civil.

Hamás niega estas acusaciones, desde que se formularon en 2023.

En el ataque sorpresa de los islamistas, que quebraron la barrera fronteriza entre Gaza e Israel y asaltaron comunidades rurales, comisarías y puestos militares, así como el festival de música Nova, celebrado a pocos kilómetros de la Franja, murieron 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

Los milicianos se llevaron además 251 rehenes aquel día, incluyendo 44 que acababan de morir durante la operación.

De los 207 rehenes vivos que tomó Hamás, 41 murieron en cautiverio.

Los últimos rehenes con vida, veinte hombres, fueron liberados en octubre de 2025 gracias a un alto el fuego aplicado desde pocos días antes por presión de Estados Unidos.

La prolongada campaña de represalia israelí devastó la Franja de Gaza, donde sobreviven más de dos millones de palestinos, y mató a más de 72.000 personas, según el ministerio de Sanidad del territorio, que opera bajo autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Ante la magnitud de las represalias israelíes, Sudáfrica inició un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU, acusando a Israel de cometer en Gaza un «genocidio».

En una decisión relevante en enero de 2024, sin pronunciarse sobre el fondo, la CIJ pidió a Israel prevenir cualquier acto de genocidio, advirtiendo sobre un «riesgo real e inminente de daño irreparable» para los palestinos.

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