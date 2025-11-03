Un Juez desestima la demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively por demoras

Los Ángeles (EE.UU.), 3 nov (EFE).- Un juez en Nueva York ha desestimado la contrademanda de Justin Baldoni contra la actriz Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds por difamación y extorsión, en el polémico caso en torno al filme ‘Romper el círculo’.

De acuerdo con documentos revisados por People y Page Six, el viernes, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, dictó un fallo definitivo en el que declaró que Baldoni y sus demandantes de Wayfarer Studios se habían negado a presentar una demanda enmendada, después de que su caso fuera desestimado en junio.

Liman declaró que se había puesto en contacto con las partes el 17 de octubre para advertir que dictaría sentencia definitiva para concluir el caso, pero Lively fue la única que respondió solicitando que se dictara la sentencia final.

Baldoni contrademandó a Lively por 400 millones de dólares después de que su coestrella de ‘Romper el círculo’ lo demandase en diciembre de 2024 por comportamiento inapropiado en el set y por presuntamente llevar a cabo una campaña de desprestigio en represalia, acusaciones que él niega.

La demanda del actor de ‘Jane the Virgin’ fue desestimada previamente el 9 de junio, al igual que su demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, medio que publicó las declaraciones de Lively.

La demanda original de Blake Lively sigue en curso y el juicio está previsto para marzo de 2026. EFE

