Un juez suspende las sanciones de EEUU contra una experta de la ONU sobre los palestinos

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Un juez estadounidense ordenó el miércoles la suspensión temporal de las sanciones impuestas el año pasado por Washington a una experta de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados.

La relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese, fue sancionada en julio de 2025 después de criticar públicamente la política de Washington sobre Gaza.

Al anunciar las puniciones, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Albanese había recomendado a la Corte Penal Internacional que emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Nacida en Italia, la experta, que asumió su mandato en 2022, ha afrontado duras críticas de Israel y algunos de sus aliados debido a sus denuncias y acusaciones de que ese país está cometiendo un «genocidio» en Gaza.

El juez federal de distrito Richard Leon concedió una orden de suspensión preliminar de las sanciones, según un escrito judicial al que tuvo acceso la AFP.

«Proteger la libertad de expresión ‘siempre’ redunda en interés público», escribió Leon en una opinión adjunta a la orden.

Albanese, quien en su momento consideró que las sanciones estadounidenses fueron «calculadas para debilitar» su misión, celebró el fallo en las redes sociales.

«Gracias a mi hija y a mi esposo por dar un paso al frente para defenderme, y a todos los que han ayudado hasta ahora», dijo en un comunicado en X.

Los relatores especiales de la ONU como Albanese son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no hablan en nombre de las Naciones Unidas.

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