Un militar ucraniano herido en una explosión que Kiev investiga por terrorismo

Berlín, 4 ene (EFE).- Un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania resultó herido este domingo en Kiev, después de producirse la explosión de un coche, según informó la Fiscalía Municipal de la capital ucraniana, que investiga el suceso como un «ataque terrorista».

«Una explosión ocurrió en el patio de un edificio», indicó en un comunicado publicado en Telegram la fiscalía de la Kiev, que precisó que la deflagración se produjo al abrirse el maletero del coche.

«Un soldado sufrió heridas como consecuencia de la explosión», precisó la fiscalía, en cuyo comunicado se informó que de hay una investigación abierta por un delito de «terrorismo, es decir, causar una explosión u otras acciones que ponen en peligro la vida o la salud de otras personas».

El comunicado, que no añadió más detalles sobre el incidente, incluía dos imágenes en las que se apreciaba el estado de destrucción en el que quedó el vehículo, un todo terreno modelo Land Rover. EFE

smm/ajs