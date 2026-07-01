Un muerto en Grecia por ataques contra viviendas de miembros del partido gubernamental

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Atenas, 1 jul (EFE).- Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas este miércoles en Salónica, en el norte de Grecia, tras una serie de ataques con artefactos explosivos contra tres edificios en los que viven miembros del gobernante partido conservador Nueva Democracia (ND).

Afroditi Nestora, de 72 años, madre de Afroditi Nestora, una excandidata a diputada del ND en las elecciones de 2023, murió a causa de las graves quemaduras que sufrió al detonar un artefacto en la entrada del edificio en el que reside.

Además de las quemaduras, la mujer presentaba lesiones craneoencefálicas cuando fue internada al haber sido alcanzada por la onda expansiva de la explosión.

La propia dirigente de ND y su padre se encuentran hospitalizados, ella con quemaduras extensas de primer y segundo grado en las extremidades, sin que su vida esté en riesgo, mientras que él sufre de una inflamación de las cuerdas vocales por inhalación de humo.

Otras dos personas, residentes en el mismo edificio, tuvieron que ser atendidas en urgencias con problemas respiratorios.

En los ataques contra otros dos edificios no hubo víctimas ni daños materiales graves.

Los ataques, perpetrados contra con artefactos explosivos rudimentarios fabricados con bombonas de gas, sucedieron entre las 04.00 y 4.45 hora local.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, condenó los ataques que calificó como terroristas.

«El trágico final de Vagia Nestora confirma la naturaleza asesina e inhumana de la violencia ciega en la vida pública», señaló el jefe de Gobierno en un comunicado.

En Grecia existen varios grupos antisistema de extrema izquierda o anarquistas que usan explosivos improvisados contra sus objetivos, si bien hace décadas estos ataques no habían causado víctimas mortales.

Entre 1975 y 2002 operó en Grecia la organización terrorista ’17 de Noviembre’ que asesinó en total a 23 personas, entre ellas, Pavlos Bakogiannis, un cuñado de Mitsotakis, quien murió en un ataque perpetrado en 1989. EFE

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